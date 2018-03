Mithilfe der App-Workflows erstellen Sie eigene iOS-Apps aus vordefinierten Bausteinen, was ein bisschen so funktioniert wie Lego. So entstehen zum Beispiel ein kleiner Recorder für Sprachnachrichten oder eine Funktion zum schnellen Teilen von Bildern. Aber auch kompliziertere Anwendungen – eben „Workflows“ – sind möglich. Über das mitgelieferte Widget greifen Sie aus der „Heute“-Ansicht heraus auf Ihre Workflows zu. Was mit Workflows alles möglich ist, haben wir in einem separaten Artikel vorgestellt.