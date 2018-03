iOS-Widgets: Tipps für iPhone und iPad

Clips ist schon beinahe Pflicht, wenn Sie regelmäßig mit der Zwischenablage von iOS arbeiten. Die App spendiert der Zwischenablage die schmerzlich vermisste Historie. Sie merkt sich also alles, was Sie dort hinein kopieren. So können Sie Textschnipsel und Bilder, zum Beispiel schöne Zitate oder Fakten von einer Webseite archivieren. Clips ist dadurch auch ein toller Helfer bei der Recherche für einen längeren Text.

Das Widget zeigt Ihnen die letzten Einträge und erlaubt ihnen das Einfügen in das aktuelle Dokument. Dabei haben Sie verschiedene Optionen: Sie können zum Beispiel den kompletten Text, oder nur die URL der Website, von der der Text stammt, einfügen.

Clips ist kostenlos, aber nach der ersten Woche auf maximal fünf Einträge beschränkt. Die Pro-Version lässt sich über einen In-App-Kauf freischalten. Dieser kostet knapp zwei Euro und erlaubt neben unbegrenzt vielen Einträgen auch die Synchronisation zwischen iPhone und iPad.