Wenn Sie häufiger Fremdsprache lesen oder sogar sprechen, dann ist iTranslate praktisch. Die App übersetzt einzelne Wörter und ganze Sätze in über 90 Fremdsprachen. Dank des mitgelieferten Widgets zieht die Übersetzungsfunktion in die „Heute“-Ansicht ein. So können Sie Texte besonders bequem übersetzen, ohne zum Beispiel ständig zwischen Browser und iTranslate hin und her wechseln zu müssen.

Die App ist kostenlos, aber durch Werbeeinblendungen finanziert. Wer für 4,99 € die Premium-Version freischaltet, der bleibt davon verschont. Die Premium-Version bringt gleichzeitig auch eine Diktierfunktion mit.