TapToShare ist eine der Apps, die als Widget überhaupt erst so richtig Sinn machen. Ihr Widget beinhaltet vier Knöpfe, über die Sie schnell ein Status-Update auf Facebook posten, twittern, per E-Mail oder iMessage versenden können. Außerdem zeigt die App auf Wunsch auch neue Tweets in der „Heute“-Ansicht an. Eine vergleichbare Funktion für Facebook gibt es hier nicht. TapToShare an sich ist kostenlos, aber durch Werbung finanziert. Für knapp zwei Euro lässt sich die Werbung über einen In-App-Kauf ausblenden.