Unter "Allgemein \ Tastaturen" können Sie vor allem der Autokorrektur von iOS​ auf die Sprünge helfen. Wir empfehlen aber, dass Sie sich zunächst einige Zeit an das iPad gewöhnen und erst dann die Voreinstellungen ändern. Die Diktierfunktion (unten im Bild) erlaubt die Eingabe von Text per Sprache. Wie Siri basiert die Texterkennung aber darauf, dass die Aufnahmen via Internet an Apple geschickt und dort ausgewertet werden.