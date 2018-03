Im Kontrollzentrum finden Sie Knöpfe, mit denen Sie wichtige Funktionen wie den Flugmodus, WLAN und Bluetooth schnell ein- und ausschalten können. Auch der Nachtmodus, Nicht stören und die Rotationssperre sind hier präsent.

Über den AirPlay-Knopf können Sie Videos von Ihrem iPad auf andere AirPlay-Geräte (zum Beispiel AppleTV) senden. Im Nightshift-Modus reduziert das iPad den Blauanteil des Bildes, was am Abend für schnelleren und besseren Schlaf sorgen soll. Via AirDrop übertragen Sie Dateien und Web-Adressen an benachbarte iPads und iPhones.

Und dann wären da noch die beiden Knöpfe rechts unten, über die Sie einen Timer setzen und die Kamera aufrufen können. Das Kontrollzentrum blenden Sie ein, indem Sie über den unteren Display-Rand des iPads hin zur Mitte wischen.