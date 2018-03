iCloud Daten

Apples Serviceangebot iCloud ist der Leim, der Ihre Apple-Geräte miteinander verbindet und seit einiger Zeit auch Familien miteinander vernetzt. Deshalb kommen Sie bei der Einrichtung eines neuen iPads mittlerweile auch nicht mehr um ein iCloud-Konto herum.

Welche Ihrer Daten in der Cloud landen dürfen, legen Sie über die Schalter im unteren Abschnitt fest. Je mehr Sie erlauben, um so mehr Informationen erhält Apple über Sie. Mit jeder Erlaubnis wächst aber auch der Komfort. So synchronisiert Apple zum Beispiel Ihre Fotos über verschiedene Geräte hinweg, ebenso den Kalender, Ihre Kontakte sowie die Lesezeichen und geöffneten Tabs Ihres Browsers.

Dank der Funktion "Mein iPad suchen" lässt sich ein verlorenes iPad via Internet ausfindig machen und gegebenenfalls aus der Ferne löschen. Wenn Ihnen das alles zu viel ist, dann können Sie die iCloud aber auch durch Antippen von "Abmelden" ganz unten wieder los werden.