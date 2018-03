Heute Übersicht

Die Heute-Ansicht schafft Übersicht und ist zugleich eine Möglichkeit, schnell an bestimmte Funktionen Ihres iPads zu gelangen. Öffnen können Sie die "Heute"-Ansicht zum Beispiel, indem Sie bei gesperrtem iPad von links nach rechts wischen. Auch auf dem Homescreen befindet sich die Heute-Ansicht ganz links.

Die nächsten Kalender-Einträge, das Wetter, die Fernsteuerung für den Media-PC und vieles mehr findet in der "Heute"-Ansicht über so genannte Widgets Platz. Einige Widgets liefert Apple selbst mit und viele Apps aus dem AppStore bringen ebenfalls Widgets mit. Welche davon in "Heute" erscheinen steuern Sie über den "Bearbeiten"-Knopf, der diese Ansicht …