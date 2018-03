iPad Pro 9.7 in Bildern - Apple SIM

In der Version des iPad Pro 9.7 mit Mobilfunkmodul ist neben dem gewohnten SIM-Kartenfach auch eine Apple-SIM integriert. So kann man auch ohne zusätzliche SIM-Karte Datenpakete von bestimmten Anbietern hinzubuchen. Dies kann praktisch sein, wenn man etwa im Ausland unterwegs ist und die Roaming-Gebühren des eigenen Anbieters umgehen will.