Die kostenlose App Battery Doctor sorgt für mehr freien Arbeitsspeicher. Dafür drücken Sie in der App zunächst auf "Memory used" und dann auf "Boost". Dann schließt die App sämtliche laufenden Apps, was natürlich den Arbeitsspeicher leert. Apple rät übrigens ausdrücklich dazu, das App-Management iOS zu überlassen, auch weil Apps dann schneller starten.