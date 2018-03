iPhone- und iPad-Apps: Die besten Neuheiten im App Store - Hammy Go Round

Der kleine Hamster Hammy rennt wie in einem riesigen Hamsterrad durch eine runde Welt, die sich dabei immer schneller dreht. Dabei muss er zahlreichen Hindernissen ausweichen und Eicheln einsammeln, die man später nutzen kann, um die erreichten Punkte in die nächste Runde zu retten. Hammy Go Round bringt Jump-n-Run-Action in niedlicher Aufmachung auf das Smartphone.

Preis: kostenlos (In-App-Käufe)

Aktuelle Version: 1.0.1

Erforderliche iOS-Version: 6.0 oder höher