iPhone- und iPad-Apps: Die besten Neuheiten im App Store - scan me - PDF Scanner & Texterkennung (OCR)

Die iOS-App scan me verwandelt das iPhone oder iPad in einen Scanner. Der Clou dabei: Die App fertigt nicht einfach nur ein Abbild von Dokumenten an. Dank automatischer Texterkennung (OCR) kann der Text, der in PDF-Form gespeichert wird, anschließend nach Stichworten durchsucht und bearbeitet werden.

Preis: 4,99 Euro

Aktuelle Version: 1.0.1

Erforderliche iOS-Version: 7.0 oder höher