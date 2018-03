iPhone- und iPad-Apps: Die besten Neuheiten im App Store - MOVIST - Your Personal Movie List

MOVIST bringt Ordnung in die eigene Filmsammlung: In der iOS-App kann man in verschiedenen Listen speichern, welche Filme man besitzt oder gerne hätte, welche man gesehen hat oder gerne sehen würde. Dazu gibt es die Film-Cover, Infos zu den Filmen und Schauspielern sowie die Möglichkeit, Filme zu bewerten und neue Filme zu entdecken. Bisher leider nur auf Englisch, entsprechend sind auch nur englische Filmtitel in der Datenbank.

Preis: 1,99 Euro

Aktuelle Version: 1.6

Erforderliche iOS-Version: 8.0 oder höher