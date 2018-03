iPhone- und iPad-Apps: Die besten Neuheiten im App Store - just SPENT - Ausgaben Manager App

Die App just SPENT wurde mit der Idee entwickelt, dass man immer wieder die gleichen Dinge kauft: der Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, die Brötchen beim Bäcker oder das Mittagessen in der Kantine. Wer die App immer wieder am gleichen Ort öffnet, bekommt dort den passenden Betrag gleich vorgeschlagen. So kann man immer im Blick behalten, wie viel man wo ausgegeben hat. Eine Übersicht über die Ausgaben des Tages, des Monats oder des Jahres gibt's natürlich auch.

Preis: 0,99 Euro

Aktuelle Version: 1.1.1

Erforderliche iOS-Version: 7.1 oder höher