iPhone- und iPad-Apps: Die besten Neuheiten im App Store - Elementary Minute

Elementary Minute ist ein schnelles Quiz für unterwegs. In den Themengebieten Mathe, Geografie und Berühmte Personen wird man mit Behauptungen konfrontiert. Per Fingerwisch nach oben oder unten wählt man aus, ob die Behauptung wahr oder falsch ist. Dabei heißt es schnell sein, denn man spielt gegen die Uhr. Weitere Themengebiete sollen in Zukunft folgen.

Preis: 0,99 Euro

Aktuelle Version: 1.2.2

Erforderliche iOS-Version: 7.1 oder höher