Bilder versenden per iPhone und iPad - so geht's - Bilder aus der Foto-App versenden

Anschließend öffnet das iPhone automatisch eine neue E-Mail. Sie enthält die gewünschten Fotos und lässt sich wie gewohnt bearbeiten. Das heißt, Sie tragen einen Empfänger und einen Betreff ein und können den Bildern auch noch etwas Text mit auf die Reise geben.

Sobald Sie auf "Senden" drücken zeigt das iPhone Ihnen die Größe der E-Mail an. Generell gilt, dass die Bilder so klein sein sollten wie möglich. Schließlich wird der Empfänger sie eventuell über eine mobile Datenverbindung herunterladen und für jedes Megabyte bezahlen. Bei maximal 10-12 Megabyte sollte nach unserer Erfahrung Schluss sein. Größere E-Mails können viele E-Mail-Server nicht verarbeiten und schicken sie an den Absender zurück.