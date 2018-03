Bilder versenden per iPhone und iPad - so geht's - Bilder versenden aus der Fotos-App

Wir finden es am bequemsten, den Versand in der Fotos-App zu starten. Hier können Sie Bilder ganz leicht auswählen und auch mehrere Fotos in einem Rutsch an eine E-Mail anhängen. Starten Sie die Fotos-App und tippen Sie oben rechts auf "Auswählen", sobald Sie die gewünschten Bilder sehen. Durch Antippen markieren Sie die Fotos, die Sie per E-Mail versenden möchten, mit einem Häkchen. Wenn Sie damit fertig sind tippen Sie auf den "Teilen"-Knopf links unten.