5 Apps für Selfie-Begeisterte - SelfieX

Das kostenlose SelfieX soll ein Grundproblem aller Selfies lösen - die geringe Bildqualität. In der Regel werden die Selbstaufnahmen mit der Front-Kamera aufgenommen, die eine deutlich niedrigere Auflösung bietet als die Optik an der Rückseite des Smartphones. SelfieX verwendet die Kamera an der Rückseite. Weil Sie dabei den Bildinhalt nicht sehen birgt die App eine Gesichtserkennung und führt Sie über Sprachanweisungen zur korrekten Position. Passt alles, ertönt kurz der Ruf "Cheese" und SelfieX betätigt den Auslöser.