5 Apps für Selfie-Begeisterte - Selfiest

Die kostenlose App Selfiest zelebriert das Selfie. Sie können Selfies damit nicht nur aufnehmen und mit Filtern, Effekten, Stickern und Rahmen verzieren. Andere Nutzer können Ihre Selfies auch bewerten, was in wöchentlich wechselnden Wettbewerben wie "Das lustigste Selfie", "Das beste Morgen-Selfie" oder "Wer am erschrockensten aussieht" gipfelt. Was uns nicht so gut gefällt ist, dass Änderungen an Bildern dauerhaft gespeichert werden. Sie lassen sich also nicht zurücknehmen.