5 Apps für Selfie-Begeisterte - CameraX

CameraX geht einen anderen Weg: Sie bearbeiten nicht nachträglich, sondern stellen schon vor der Aufnahme alles so ein, wie Sie es haben möchten. Die kostenlose App zeigt Ihnen dabei jederzeit eine realistische Vorschau des späteren Selfies an. Zum Funktionsumfang gehören über 50 Filter, ein Selbstauslöser und Tilt-Shift, das Bilder so aussehen lässt, als seien sie auf einer Miniaturlandschaft aufgenommen. Standardmäßig speichert CameraX Ihre Fotos nur auf Kommando. Aktivieren Sie "Automatisch speichern" in den Einstellungen, wenn Sie das stört.