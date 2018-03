5 Apps für Selfie-Begeisterte - Booth für jeden!

"Mensch, was fühle ich mich heute alt" - mit der kostenlosen App AgingBooth verleihen Sie diesem Gefühl einen echten Ausdruck. Sie lässt frische Mittzwanziger in wenigen Sekunden so altern, dass sie locker als Endsechziger durchgehen und steht stellvertretend für eine Reihe ähnlicher Apps des selben Anbieters: FatBooth sorgt für eine sofortige, massive Gewichtszunahme, BaldBooth lässt die Haarpracht verschwinden und BoothStache sorgt für ordentlichen Bartwuchs.