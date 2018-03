Alternative Kamera-Apps für Android - Camera MX

Camera MX ist bekannt für den "Shoot the past"-Modus (Fotografiere die Vergangenheit). Dank ihm können Sie selbst das noch aufzeichnen, was zum Zeitpunkt des Fotos bereits einige Augenblicke vergangen ist. Dazu fertigt die App ein Video an und speichert es jeweils für einige Sekunden zwischen. So können Sie zurückspringen und einzelne Bilder aus dem Video als Foto abspeichern. Das hilft, den Moment perfekt einzufangen. Eine Einschränkung gibt es allerdings auch. Die Rückblende funktioniert dann am besten, wenn Sie sich in gut ausgeleuchteten Räumen oder tagsüber in freier Umgebung aufhalten. Die Einschränkung resultiert daraus, dass Camera MX das Video ohne Blitzlicht aufnimmt.

Darüber hinaus bietet Camera MX eine Reihe von Effekten und ein 500 MB großes Online-Album, indem Sie Ihre Bilder speichern können. Die App ist kostenlos und lässt sich zum Beispiel über Google Play herunterladen.