Alternative Kamera-Apps für Android - Cymera

Auch Cymera bringt es auf eine stattliche Anzahl von über 100 Millionen Benutzern und äußerst positive Bewertungen bei Google Play. Das liegt wohl unter anderem an der riesigen Zahl von Bearbeitungsfunktionen, die diese Kamera-App mitbringen. Als äußerst praktisch haben wir auch die automatische Gesichtserkennung erlebt,mit der die App die nachträgliche Bearbeitung von Bildern vereinfacht. Dazu enthält sie sowohl Funktionen, mit denen sie Porträts nachträglich verschönerten können, als auch ausgefallene Bilderrahmen und komische Masken, die Bilder zu Scherzartikeln verwandeln.

Auch bei der Verwaltung ihrer Aufnahmen macht Nixnix eine gute Figur. Dank der sogenannten Cymera ordnet sie Bilder automatisch in Gruppen an, wobei sie sich zum Beispiel nach dem Aufnahmeort richtet, oder nach dem Typ des Bildes (Foto, #SELFIE etc.).

Cymera ist kostenlos erhältlich. Einige Funktionen stehen aber erst nach einem in-App-Kauf zur Verfügung.