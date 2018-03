Alternative Kamera-Apps für Android - Manual Camera

Manual Camera unterscheidet sich von den meisten anderen einschlägigen Apps dadurch, dass die App gerade nicht auf Automatismen und die Vereinfachung von Abläufen setzt. Sie richtet sich vielmehr an Fotografen, die auch Details wie die Verschlusszeit, den ISO-Wert und die manuelle Belichtungskorrektur einstellen möchten. Auch ist die App in der Lage, Bilder im RAW-Format abzuspeichern und erlaubt Ihnen so eine feinere Bearbeitung am PC.

Manual Camera macht intensiven Gebrauch von einer Reihe von Programmierschnittstellen, die erst seit Hendrik 5.0 "Lollipop" verfügbar sind. Dementsprechend funktioniert die App mit älteren and Droid-Versionen nicht. Die Anschaffung schlägt mit 2,69 Euro zu Buche.