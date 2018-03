Filmerische Gimmicks gibt es seit Jahren - doch ihre Qualität wird besser. Diese sehr unauffällige und damit als Spycam geeignete Sonnenbrillen-Kamera filmt in High Definition mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln. Mit einem einfachen Griff an den Rahmen startet die Videoaufnahme. Auch Fotos mit 1600 x 1200 Pixeln sind möglich. Ein kleiner 280-mAh-Lithium-Polymer-Akku sorgt für etwa eine Stunde Aufnahmezeit. Die AVI-Videos werden per USB-Anschluss an den Rechner übertragen. Das Konzept bringt Armfreiheit und einen halbwegs gelungenen Bildausschnitt auch ohne Kontrollmonitor.