Meilensteine der Lautsprecher-Entwicklung - Magnat Vintage 990 (2001)

Das Techno-Design der späten 1990er verbindet die Magnat mit den Ambitionen einer der typischen Superboxen ihrer Ära. In einer Beziehung schlägt sie alle: Der Basstreiber – er war einzeln auch unter dem Namen „Aggressor“ für Car HiFi erhältlich – misst stolze 60 cm und knüpft an frühe Superlautsprecher an.