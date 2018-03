Mediamarkt-Aktion: Galaxy Nexus, HTC Sensation XE und Galaxy Tab 10.1N im Angebot

HTC Sensation XE- jetzt beim MediaMarkt für 475 Euro

Das HTC Sensation XE ist im Moment eines der interessantesten Musik-Smartphones auf dem Markt. Sein Sound wurde zusammen mit dem Soundspezialisten Audio Beats optimiert. Außerdem gehört ein hochwertiger In-Ear-Kopfhörer von Audio Beats zum Lieferumang. Angetrieben wird das Sensation XE von einem 1,5 Gigahertz schnellen Dual-Core-Prozessor, der selbst bei rechenintensiven Internetseiten sehr flotte Zugriffe erlaubt. Das Sensation XE ist mit dem neuen Android 2.3.5 ausgestattet, es hat einen riesigen 1730 mAh-Akku und auch sonst noch alles was ein aktuelles Topmodell so haben muss.



Fazit: Das Sensation XE ist ein topaktueller Androide und gleichzeitig eines der besten Musikhandy auf dem Markt. Der aktuelle MediaMarkt Preis von 475 Euro ist ok - im Onlinehandel ist es aber auch zu diesem Preis zu bekommen.



Hier finden Sie einen ausführlichen connect-Testbericht des HTC Sensation XE