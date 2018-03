MediaMarkt: Die Aktions-Angebote von Samsung, HTC und Co

HTC Wildfire S - jetzt beim MediaMarkt für 229 ohne Vertrag

Das HTC Wildfire S ist die gerade eingeführte, facegeliftete Version des Android-Einsteiger-Smartphones HTC Wildfire. Im seinem kompakten Gehäuse sitzt ein 3,2 Zoll Touchdisplay, das mit 320 x 480 Pixel recht detailscharf ist. Die Bedienung ist sehr einfach: die neueste Version der HTC-eigenen Benutzeroberfläche Sense plus Android in der aktuellen Version 2.3 Gingerbread stellen dies sicher. Eine perfekte Kombination - bei der jedoch, der einfache 600 Megahertz-Single-Core-Prozessor einen flotteren Zugriff abbremst.



Bei der Ausstattung gibt's kaum Abstriche: WLAN, GPS, Bluetooth und HSDPA sind an Bord; lediglich auf den Upload-Beschleuniger HSUPA hat HTC verzichtet. Kleine Schwächen hat das Wildfire S dennoch - wie die connect-Tester feststellten. Beim Senden-/Empfangen in UMTS-Netzen und bei der Ausdauer ist er allenfalls Mittelmaß. Dennoch reicht die Gesamtleistung des Wildfire S für ein "Gut" der Connect-Testredaktion. (Test in connect Heft 7/2011)



Fazit: Das Wildfire S ist ein interessantes, topaktuelles Einsteiger-Smartphone mit Android 2.3. Der MediaMark-Preis von 229 ohne Karte ist interessant, aber kein echter Hammerpreis. Zum gleichen Preis ist es zurzeit auch bei einigen Internetanbietern zu finden.

