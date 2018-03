Samsung Galaxy S - MediaMarkt Preis: 1 Euro, mit Tarif Telekom Complete Mobil S

Das Samsung Galaxy S ist seit seinem Marktstart im Herbst letzten Jahres eines der beliebtesten und auch eines der besten Android-Smartphones in Deutschland. Seitdem sein Nachfolger in den Startlöchern steht, ist der Preis des von connect mit "Gut" getesten Tophandys unter die 400 Euro Grenze gefallen. Das nur 118 Gramm schwere Galaxy bietet einen 4 Zoll (10,2 Zentimeter) großen Bildschirm mit Super Amoled-Technik. Sein 480 x 800 Pixel darstellende Touchdisplay punktet durch brillante Farben und geringem Stromverbrauch. Im Smartphone werkelt zudem ein 1 Gigahertz-Prozessor ziemlich flott und sein interner 7,6 Gigabyte (plus Zusatzspeicher auf microSD-Karten) fällt angenehm groß aus. Das Galaxy S nutzt Android 2.2 (Update auf 2.3 kommt in einigen Wochen) vereinfacht zusammen mit die Samsung Oberfläche TouchWiz 3.0 die Bedienung. Seine Multimedia-Ausstattung ist angenehm umfangreich.

Der Media-Markt bietet das Smartphone zusammen mit dem Telekom Complete Mobil S Vertrag von Mobilcom-Debitel mit Online-Rechnung und 24 Monate Mindestlaufzeit an. Für 36,96 Euro monatlich bietet der Tarif eine Wochenend-Flatrate ins deutsche Festnetz und ins Mobilfunknetz der Telekom. Eine Internet-Flatrate (ab 300 Megabyte pro Monat mit Geschwindigkeitsbremse), 40 Frei-SMS pro Monat sowie 120 Inklusiv-Minuten in alle deutschen Netze gehören auch dazu.



Fazit: Das Samsung Galaxy S ist immer noch ein attraktives Top-Modell unter den Android-Smartphones. Das 1-Euro-Angebot vom MediaMarkt ist interessant. Das gilt aber nur eingeschränkt für den Datentarif Complete Mobil S von Mobilcom/Debitel (unbedingt mit eigenen Ansprüchen vergleichen!). Dieser Tarif kostet 36,96 Euro im Monat (in 24 Monaten: 887,04 Euro). Telefoniert und gesurft wird im Netz der Telekom Deutschland. Bei der Telekom ist das Galaxy mit einem ähnlichen Tarif mit gleichen Namen (Complete Mobil S) zu bekommen. Für den Datentarif sind monatlich 35,96 Euro in den ersten 12 Monaten fällig, danach 39,95 Euro (in 24 Monaten: 910,92 Euro). Dafür enthält der Complete Mobil S-Tarif der Telekom zusätzlich auch eine WLAN-Flatrate für die kostenlose Nutzung der Telekom-WLAN-Netze. Wer also auch diese WLAN-Netze nutzen möchte, ist mit der Telekom-Variante besser bedient.

Die Telekom verlangt bei Abschluss eines Complete Mobile S-Tarifs für das Galaxy S 139,95 Euro, beim MediaMarkt gibt es das Mobiltelefon bereits für 1 Euro. Bei Amazon gibt es das Galaxy S übrigens ohne Karte für 389 Euro.



