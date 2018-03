Schnäppchen-Check

MediaMarkt: Die Smartphone-Angebote der Woche

Der MediaMarkt geht mit seinen Mobilfunk-Angeboten in dieser Woche in die Vollen. Sechs Smartphones sind in dieser Woche im Angebot: Angefangen beim Samsung Einsteiger-Androidmodell Galaxy Mini bis zum iPhone 4 für 1 Euro, dessen Verkauf an einen O2 Blue 250 Vertrag (monatliche Kosten: 60 Euro) gekoppelt ist.