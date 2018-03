MediaMarkt: Galaxy S II und Galaxy S Plus jetzt als Schnäppchen

HTC Desire HD - jetzt beim MediaMarkt für 369 Euro

Das HTC Desire HD ist inzwischen zwar kein topaktuelles Modell mehr, aber das Mobiltelefon mit dem 4,3 Zoll-Riesendisplay präsentierte sich vor einem dreiviertel Jahr im Connect-Tests als echter Allrounder mit vielen Multimedia-Qualitäten. Das Smartphone nutzt die etwas ältere Android-Version 2.2 sowie die Sense-Oberfläche von HTC. Es hat einen 1 Gigahertz schnellen Prozessor und einen 1,5 Gigabyte großen internen Speicher an Bord, der per Speicherkarte erweitert werden kann. Ein schneller Online-Zugang über UMTS/HSPA sowie WLAN (b/g/n) ist vorhanden. Mit 164 Gramm gehört das Desire HD jedoch nicht zu den Leichtgewichten unter den Smartphones und sein 1240 mAh Akku hat nicht gerade Dauerläufer-Eigenschaften.



Fazit: Das HTC Desire HD ist ein nicht mehr brandneuer Allrounder mit einem großen Display und einem nur mäßigem Ausdauer-Akku. Zudem schreckt sein hohes Gewicht ab. Der MediaMarkt-Preis von 369 Euro ist ebenfalls nicht so überzeugend. Das Modell ist zurzeit im Web auch für einige Euros weniger zu bekommen.



