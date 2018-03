MediaMarkt mit Samsung Galaxy S2 und Windows-Modellen

Samsung Galaxy S II - jetzt beim MediaMarkt für 545 Euro

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen nimmt der MediaMarkt das Samsung Galaxy S II in seine Liste der besten Angebote der Woche auf. Was die Qualität des Samsung-Modells betrifft, stimmt das auf jeden Fall. Das S II ist die Nummer 1 in der Smartphone-Bestenliste von Connect und bietet Features vom Feinsten. Es hat ein Riesendisplay (4,3 Zoll) mit detailreicher 480 x 800 Pixel Auflösung, einem superschneller mit 1,2 Gigahertz getakteten Dualcore-Prozessor und einen Ausdauer-Akku. Dennoch ist das Galaxy S II das dünnste Smartphone auf dem Markt und mit 116 Gramm nicht einmal schwer. Durch Android 2.3.3 und der allerneusten Samsung Oberfläche Touchwiz 4.0 ist es sehr einfach zu bedienen. Seine Multimedia- und Online-Ausstattung ist auf Topniveau.

Fazit: Das Galaxy S II ist zurzeit das beste Handy (mit Android-Software). Nicht so top ist der aktuelle MediaMarkt-Preis. Er liegt nicht nur höher als noch beim letzten MediaMarkt Angebot, sondern ist zurzeit auch rund 10 Euro höher als bei einigen Internet-Anbietern.



Hier findenSie einen connect-Testbericht vom Samsung Galaxy S2

Einen ausführlichen Testbericht des Samsung Galaxy S II können Sie in der aktuellen Ausgabe von Connec.