MediaMarkt: Smartphones von Sony Ericsson und HTC im Angebot

HTC 7 Pro - jetzt beim MediaMarkt für 229 Euro



Das HTC 7 Pro ist ein etwas ungewöhnliches Smartphone mit dem Windows-Betriebssystem Windows Phone 7. Das 7 Pro besitzt eine vollständige Buchstabentastatur. Das Modell empfiehlt sich also für Vielschreiber, ist aber mit 188 Gramm Gewicht und 18 Millimeter Dicke alles andere als ein mobiles Leichtgewicht. Ansonsten bietet das 7 Pro ein 3,6 Zoll-(9,1 Zentimeter) Touchdisplay mit einer detailreichen Auflösung von 800 mal 480 Pixel, einen 1 Gigahertz-Prozessor sowie recht üppigen 16 Gigabyte-Speicher, der aber nicht per Speicherkarte erweiterbar ist. Der schnelle Internetzugang per HSPA und WLAN ist natürlich auch vorhanden.



Fazit: Das HTC 7 Pro ist ein interessantes Modell für alle, die unbedingt ein Windows 7 Phone-Gerät haben möchten und unterwegs viel schreiben. Der MediaMarkt Preis für das HTC 7 Pro ist richtig attraktiv: Für 229 Euro ist es zurzeit sonst kaum zu bekommen - günstige Anbieter im Web verlangen meist 50 Euro mehr.

****UPDATE*** MediaMarkt hat am Samstag 18.06 das Angebot verändert. Das HTC 7 Pro wird jetzt nur noch mit 8 Gigabyte Speicher zum gleichen Preis verkauft. Da der Speicher nicht erweiterbar ist - ist das Modell nicht empfehlenswert für Anwender, die viel Musik und Videos auf ihrem Smartphone speichern wollen. ***UPDATE***





Hier finden Sie einen Praxis-Testbericht vom HTC 7 Pro