Der drahtlose, NFC-fähige Bluetooth-Lautsprecher findet in jeder Tasche Platz und ist auch als Freisprechanlage für Telefonkonferenzen nutzbar. NFC-fähige Smartphones lassen mit "One-touch listening" besonders elegant verbinden. Ein zusätzlicher 3,5 mm Klinkeneingang erlaubt auch den Anschluss von Quellgeräten via Kabel. In den Farbausführungen schwarz, weiß und gelb erhältlich.