Der in verschiedenen Farben erhältliche Jabra Solemate bietet sich dank Staub- und Spritzwasserschutz auch für anspruchsvollere Außeneinsätze an. Musik nimmt er per Bluetooth, 3,5-mm-Klinke oder auch USB entgegen und spielt diese bis zu 8 Stunden ab. Für den Sound verantwortlich sind zwei Hochtöner und ein passiver Subwoofer.