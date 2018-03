Kompakter Lautsprecher mit Bluetooth-Funktion. Smartphones und Tablets finden entweder via Bluetooth oder per 3,5 mm Aux-Eingang Anschluss. Der Wiederaufladbare Akku soll bis zu 17 Stunden durchhalten. Freisprecheinrichtung und Musikwiedergabe sind über Knöpfe am Gehäuse bedienbar.