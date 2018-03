Die wichtigsten Cloud-Apps im Überblick - Dropbox

Die Freigabe hochgeladener Fotos klappt per Weblink in einer E-Mail direkt aus der App heraus. Während mobil nur einzelne Dateien geteilt werden können, erlauben die PC-Clients und das Webinterface die Freigabe ganzer Ordner. Ein spezielles Fotoverzeichnis stellt Bilder alternativ in einer Galerieansicht dar, die ebenfalls jedem, der den entsprechenden Link kennt, zugänglich gemacht werden kann. Über die Detailansicht im Browser können sich Freunde die Bilder bei Bedarf in Originalgröße herunterladen. Hat der Adressat seinerseits ebenfalls ein Dropbox-Konto, kann er die für ihn freigegebenen Ordner sogar auf seinen eigenen Desktop ziehen.