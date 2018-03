Die wichtigsten Cloud-Apps im Überblick - Box

Box, oder häufig nach der Internetadresse Box.net genannt, ist der wohl bekannteste Cloud-Speicherdienst und wird von fast allen Anwendungen unterstützt, die generell eine Schnittstelle zu Onlinespeichern vorsehen. Darüber hinaus ist Box.net auf den mobilen Plattformen jeweils auch mit einer eigenen Tablet-App vertreten. Einen PC-Client gibt es zwar nur in den Business- und Enterprise-Paketen für mehrere Benutzer und mit professionellen Tools für die Administration und Zusammenarbeit im Unternehmen. Das Browser Interface ist jedoch anwenderfreundlich und generiert auf Wunsch sogar eine eigene E-Mail-Adresse für einzelne Ordner, über die sich Dateien auch per Mail in die Box senden lassen. Für die kostenlose Nutzung stehen dem Anwender 5 GB Speicher zur Verfügung, in dieser Stufe ist das Upload-Volumen auf eine maximale Dateigröße von 25 Megabyte reglementiert.