Die wichtigsten Cloud-Apps im Überblick - SanDisk MemoryZone

Die App des Speicherkartenherstellers verschiebt, kopiert und sichert Dateien zwischen SD-Karte und internem Speicher, aber auch zwischen dem Wechselmedium und den Cloud-Diensten Box, Dropbox, Google Docs, Picasa, SugarSync, Facebook und seit dem letzten Update sogar zu Microsofts SkyDrive. Ein Segen ist der Dateimanager für all diejenigen, denen die vom Betriebssystem vorgegebene Ordnerstruktur ihres Android-Phones ein Buch mit sieben Siegeln ist: Die App zeigt keine Verzeichnisse an, sondern sammelt alle Medien und sortiert sie nach Foto-, Video- und Musikdateien, sowie in einer weiteren Rubrik Word-, Excel-, Powerpoint-, PDF-und Text-Dateien, die mit den bekannten Icons für die Dateitypen angezeigt werden. Unbekannte Formate werden allerdings nicht gelistet und auch über die Suchfunktion nicht gefunden.