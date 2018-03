Die wichtigsten Cloud-Apps im Überblick - CloudConnect Pro

Ein sehr ausgereiftes Tool für den Dateien-Austausch über den Äther ist die Software CloudConnect Pro von Antecea für iPhone und iPad. Das Handling der App ist ausgesprochen elegant, lassen sich doch Dateien und Ordner mit dem Finger zwischen den Verzeichnissen hin- und herziehen oder alternativ in eine Copy-Box oder den Papierkorb schieben. Auf dem iPad kann der Bildschirm sowohl im Hoch- als auch im Querformat geteilt werden, sodass man im Quell- und Zielverzeichnis gleichzeitig navigieren kann. Dateioperationen per Drag and Drop sind so ein Kinderspiel. Wem die Apple-typische Ordneransicht nicht gefällt, aktiviert in der Statusleiste einfach die von Windows bekannte Icon-Optik: Im Screenshot rechts zeigt die obere Hälfte eine Dropbox im Finder-Look, die untere Google Docs mit Windows-Feeling. Volle Kontrolle: Erstellen, Umbenennen und Löschen von Dateien und Ordnern gibt's nicht nur für Google Docs, Box, Dropbox, Facebook und MobileMe bzw. iDisk, sondern - Schreibrechte vorausgesetzt - auf quasi allen Servern, zu denen ein FTP-, WebDav-, AFP (Apple File Sharing)- oder SMB (für Windows File Sharing)-Zugang besteht; freigegebene Verzeichnisse im Heimnetzwerk nicht zu vergessen.