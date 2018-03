Die wichtigsten Cloud-Apps im Überblick - SkyDrive/ OneNote App

Der Cloud-Speicher SkyDrive des Microsoft-Dienstes Windows Live ist mit dem Windows Phone direkt verwoben: SkyDrive-Alben tauchen im Bilder-Hub des Phones auf, umgekehrt können mit dem Phone aufgenommene Fotos und Videos direkt über das Kameramenü in ein Album geladen werden. Ähnlich dem Fotostream von Apples iCloud lässt sich der Bild-Upload auch automatisieren. Satte 25 Gigabyte für Fotos und Videos sowie Word-, Excel- Powerpoint-, OneNote- und PDF-Dateien bietet das Windows-Live-Konto. Dokumenterstellung und -bearbeitung in jedem Browser, Freigabe- und Versionskonzept gehören zum Dienst dazu. Über den Office-Hub ließen sich bereits in der ersten Windows-Phone-Version OneNote-Notizen plattformübergreifend synchronisieren, mit Version 7.5 "Mango" wurde der Zugriff auf Word-, Excel-, Powerpoint- und PDF-Dateien erweitert. Ein Windows-Live-Konto vorausgesetzt, haben seit Ende 2011 auch iPhone-Besitzer vollen Zugriff auf alle SkyDrive-Dokumente. Androiden können mit der neuen OneNote-App aus Googles Play Store immerhin OneNote-Notizen erfassen und mit dem Cloud-Speicher synchronisieren. Plattformunabhängig kann sich jedes Handy mit Browser per Direktlink http://Skydrive.live.com in den Speicher einklinken.

SkyDrive verfügbar bei: Apple, Windows 7

OneNote-App verfügbar für: Android