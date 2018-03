Die wichtigsten Cloud-Apps im Überblick - SanDisk MemoryZone

Da die App nicht mit den vorhandenen Ordnern arbeitet, kann für den Upload kein Zielverzeichnis ausgewählt werden, die Dateien landen auf dem Server in einem neuen Verzeichnis MemoryZone - das ist sicher nichts für Liebhaber eigener Ordnerstrukturen. Ein Feature ist die Verschlüsselung für Dateien im Gerät und auf der Speicherkarte, ein Schloss kennzeichnet die sicheren Dateien. Vor dem Upload muss der Schutz aufgehoben werden. Wer die kostenlose App nutzen will, muss der Weitergabe von Daten zum Nutzungsverhalten derselben an Dritte zustimmen. Verfügbar bei: Android