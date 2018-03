Moto Mods für die Moto-Z-Reihe im Überblick - Moto GamePad

Zwei Joysticks, ein Steuerkreuz, Action-Buttons und Triggertasten an der oberen Kante verwandeln jedes Moto Z in eine klassische Handheld-Konsole. Die Steuerung macht Spaß und ist ein Quantensprung im Vergleich zum Touchscreen, allerdings ist das Gamepad mit 76 Millimetern schmaler als ein herkömmlicher Controller, sodass sich große Hände ein bisschen krumm machen müssen. In dem Gamepad ist ein 1.035 mAh starker Akku verbaut, die Laufzeit gibt Lenovo mit acht Stunden an.