Musikserver und Netzwerkplayer im Vergleich - Musikserver: Astell&Kern AK500N

Der Astell & Kern AK500N führt mit 140 Klangpunkten die AUDIOBestenliste an. Mit 12 500 Euro hat der als Vorverstärker einsetzbare Musikserver auch einen stolzen Preis. Doch das in Heft 3/15 gestetete Gerät ist State of the Art. Das einzige Manko im Test wurde inzwischen behoben: Es gibt jetzt eine entsprechende App namens AK Connect HD für iOS und Android. Abgesehen davon gibt es ohnehin einen ausklappbaren Touchscreen an dem eigenwilligen Würfel, auf dessen Rückseite eine ganze Batterie von Cinch- und XLR-Anschlüssen sowie ein vielseitig nutzbarer USB-Anschluss warten.

Neben einer Ethernet- Buchse für drahtgebundene Netzwerke ist auch WLAN vorhanden. Inzwischen gibt es auch eine Erweiterung durch Netzteil und Verstärker zum Aufeinandertürmen, mit der sich eine formschöne Mini-Anlage aufbauen und der Preis um 11 000 Euro nach oben treiben lässt. Der AK500N kann bis zu drei SSD-Speicher mit je 1 TB aufnehmen – genug für große HDMusikarchive. Für Exzentriker steht unter den vielfältigen Formaten sogar DSD mit 2,8 oder 5,6 Megahertz zur Verfügung.