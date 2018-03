Neuheiten und Impressionen des MWC 2016 - Telekom Pressekonferenz

Mit dem neugegründeten, eigenständigen Unternehmen ngena (next generation enterprise network alliance) will die Telekom in der ersten Jahreshälfte 2017 internationalen Unternehmen überall einen Festnetzanschluss zur Verfügung stellen, der schnell, sicher und unkompliziert ist. Technischer Partner ist Cisco, CTO Zorawar Biri Singh erläuterte in Barcelona die Vorteile der Kooperation. Allerdings müssen die Wettbewerbsbehörden der Gründung von ngena noch zustimmen.