Neuheiten und Impressionen des MWC 2016 - Telekom Pressekonferenz

Auch beim Vectoring im Festnetz gab es Neuigkeiten. So haben es Telekom-Techniker mit der XG-Fast-Technologie geschafft, im Inhouse-Betrieb 11 Gbit/s über eine Distanz von 50 Metern zu übertragen - über das gute alte Kupferkabel. Zum Thema "Kupfer gegen Glasfaser" sagte Höttges, es gebe keine gute oder schlechte Netztechnologie, nur guten oder schlechten Datendurchsatz. Und das Kupferkabel biete noch jede Menge Kapazitäten. Nur so sei der schnelle Breitbandausbau in Deutschland möglich.