Huawei P10 und Huawei P10 Plus

Neue Flaggschiffodelle gab es in Barcelona auch bei Huawei zu sehen. Das 5,1 Zoll große Huawei P10 sowie das etwas größete Huawei P10 Plus mit 5,5-Zoll-Display haben den Kirin 960 Prozessor an Bord, der bereits im Mate 9​ gute Dienste verrichtete. Dazu hat das Plus-Modell weitere Vorteile wie 2K-Display statt Full-HD, größere Blendenöffnung der Kamera und mehr Speicher.​

Release: März 2017

Preis: Ab 599 Euro / ab 749 Euro (Plus)