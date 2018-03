Die besten Navi-Portis im Vergleich - Platz 1: Garmin Nüvi 3598 LMT-D

Der aktuelle Spitzenreiter der connect-Bestenliste punktet mit Vollausstattung und bester Verarbeitung. Das Nüvi 3598 LMT-D stammt aus der Premiumserie des US-Naviherstellers und empfängt den zusammen mit Nokia Here Traffic entwickelten Staudienst "Garmin Live Traffic" kostenfrei über das digitale Radionetz DAB+. Ebenfalls kostenlos ist die Internetanbindung via Bluetooth und Smartphone-App, worüber auch Spritpreise abgerufen werden können. Die Darstellung der Staumeldungen ist klar, zudem hält einen das System stets auf dem Laufenden darüber, was es gerade tut. Angesichts des schicken Alugehäuses und des feinfühlig reagierenden Echtglasdisplays geht auch der Preis mehr als in Ordnung.