Die besten Navi-Portis im Vergleich - Platz 2: Garmin Nüvi 2599 LMT-D

Preiswert, aber oho: Die Advanced-Serie kommt den Topmodellen ganz schön nahe. Ebenso wie die Premiumgeräte kommen die Nüvis aus der Advanced-Serie nun mit

einem kapazitiven Multitouch-Echtglasdisplay und kostenlosen Live-Staumeldungen über DAB+ oder via Internet. Dazu gibt es die hervorragende Sprachsteuerung, eine Freisprecheinrichtung und lebenslang kostenlose Karten-Updates - also alles, was die Premiumserie auch bietet. Statt in einem eleganten Aluminiumgehäuse steckt der Neuling jedoch in einer schwarzen, aber durchaus stabilen Plastikhülle, und auch das Display löst nicht ganz so fein auf - irgendwo muss der Hersteller ja sparen. Im Endergebnis landet

das Advanced-Navi dann auf Platz zwei.