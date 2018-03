Die besten Navi-Portis im Vergleich - Platz 9: Blaupunkt Travel Pilot 50 CE

Besonders preiswertes Navisystem für Anspruchslose. Auch unter den neuen Eigentümern gibt es von Blaupunkt wieder ein Navigationssystem. Drei Geräte von 4,3 bis 7 Zoll umfasst die Serie, die Preise liegen zwischen rund 120 und 350 Euro. Wir hatten den Travelpilot 50 CE mit TMC-Empfang und einer Karte für Zentraleuropa im Test. Das Gerät mühte sich redlich, dem Namen Blaupunkt gerecht zu werden, doch so ganz überzeugte der neue Travelpilot bei der Anfassprobe nicht. Auch für die Software gilt: Ordentlich und nett gemacht, aber irgendwie nicht up to date - es fehlt der letzte Schliff.